Nathaly Caldonazzo e quel retroscena su Alessia Marcuzzi che la spiazza: “Poco elegante, non è carino da dire” (VIDEO)

Nathaly Caldonazzo ieri è stata la protagonista indiscussa di Temptation Island Vip dando la dimostrazione che il pubblico di Canale Cinque non merita il trash e che la sua eliminazione precoce a L’Isola dei Famosi è stato un danno per tutti.

Durante il falò di confronto con il compagno (ormai ex) Andrea Ippoliti, Nathaly Caldonazzo ha dato il meglio di sé e più volte ha trovato appoggio in Alessia Marcuzzi. Questo aspetto non è piaciuto al compagno che – in evidente difficoltà – ha deciso di tirare un colpo basso alla showgirl.

“Non guardare Alessia perché mi fai inc***re, mi fa piacere che ti sei appoggiata ad Alessia che quando sei a casa non parli così di lei…”

La frase Ippoliti l’ha lasciata in sospeso e Nathaly ha preferito non commentare, sorridendo imbarazzata. Alessia Marcuzzi, dal canto suo, ha preferito non indagare sottolineando ad Andrea di essere stato poco elegante.

“Sei anche poco elegante, Andrea, perché questa cosa non è molto carina. Però non mi interessa, sono i toni che devi moderare”.

Cosa avrà detto (presumo di male?) Nathaly Caldonazzo su Alessia Marcuzzi? Il probabile screzio potrebbe essere avvenuto proprio durante L’Isola dei Famosi del 2017, considerando che le due in quell’occasione hanno lavorato insieme…

Ecco il video: