Temptation Island Vip: Nathaly Caldonazzo tira una (mega) frecciatina a Maria Grazia Cucinotta

Nathaly Caldonazzo sarà una delle protagoniste della seconda stagione di Temptation Island Vip che debutterà a settembre su Canale Cinque e proprio in occasione dell’evento Premio Charlot che si è tenuto lo scorso sabato a Salerno, ha avuto la possibilità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe ricordando – nuovamente – di esser stata lei a raccomandare Maria Grazia Cucinotta per il film Il Postino di Massimo Troisi, film che ha lanciato a tutti gli effetti la Cucinotta nel cinema italiano.

“Non la volevano, il regista non la conosceva, ai casting non la volevano, io ho detto a Massimo (Troisi, ndr) prendi Maria Grazia Cucinotta, fidati di me. Non l’ho fatto per amore, l’ho fatto esclusivamente per il film, nel ruolo che ha fatto è stata brava però non la reputo una grande amica, infatti non siamo più amiche”.