Ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Sono senza lavoro e senza soldi, ho cercato lavoro nei supermercati”

Il CoronaVirus che si è abbattuto su tutto il mondo ha purtroppo lasciato molti senza lavoro e fra questi c’è anche Filippo Nardi, ex gieffino nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Filippo Nardi si è così sfogato:

“Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero. Volevo cercare lavoro a Milano come corriere o nei supermercati, ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso, ci sarà chi morirà di fame e non di CoronaVirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”.