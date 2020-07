Naya Rivera: le strazianti immagini della madre e del fratello al lago Piru

Ormai sono passati 5 giorni dalla scomparsa di Naya Rivera, le autorità stanno facendo il possibile per ritrovarla e le operazioni di recupero coinvolgono decine di persone. Sabato scorso al lago Piru sono arrivati anche il fratello dell’attrice di Glee e la madre, che si è messa in ginocchio a pochi metri dalle acque che potrebbero aver ucciso sua figlia.

“Sua madre e suo fratello sono arrivati al lago e la scena è stata straziante. La donna si è messa in ginocchio mentre il figlio cercava di consolarla. I due sono rimasti un po’ di tempo a fissare l’acqua”.

Non c’è nulla da aggiungere, quello della perdita di un figlio credo sia il dolore più grande che possa provare un essere umano.

SEARCH AND SORROW: The search continues for “Glee” star Naya Rivera at Lake Piru, with her mother and brother visiting the lake where she disappeared. @KayleeHartung with the details – and the moment Rivera’s mother fell to her knees. https://t.co/Ilczn0NyMd pic.twitter.com/Q56R2k6YkG — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 11, 2020

Naya Rivera’s distraught mom is pictured crumpled on the banks of the lake where she went missing as mother Yolanda and brother Michael are seen embracing on the edge of the lake as the search for Naya continues pic.twitter.com/HZHzDtOeFk — Lilian Chan (@bestgug) July 11, 2020

Naya Rivera, novità della Polizia.

“Nella ricerca odierna di Naya Rivera, verrà ricontrollata l’area circostante il lago e il litorale. Tutto mentre le barche continuano a esplorare il lago. Per coloro che sono alla ricerca di Naya Rivera da soli, 1. Il lago è chiuso. 2. Il terreno intorno al lago è molto ripido e accidentato. I nostri team sono ben equipaggiati e altamente qualificati. 3. Non vogliamo salvarti. I subacquei continuano la ricerca di Naya Rivera questo pomeriggio sul Lago Piru. Questo è il quinto giorno dello sforzo di ricerca e recupero. È scomparsa mercoledì pomeriggio mentre nuotava nel lago”.