Naya Rivera, la Polizia conferma la morte: “Il corpo nel lago era il suo, non ci sono prove che sia un omicidio”

Purtroppo l’esclusiva di TMZ era vera, il corpo che ieri pomeriggio la Polizia della contea di Ventura ha ritrovato sul fondale del lago Piru era quello di Naya Rivera. L’annuncio è arrivato con un tweet sul profilo dello sceriffo che si occupava del caso.

The news conference has concluded. Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to determine the cause of her death.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020