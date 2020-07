Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: “Potrebbe essere morta annegata”

Queste sono le notizie che non vorrei mai dare, ma poco fa i media statunitensi hanno annunciato che Naya Rivera è scomparsa in seguito ad un incidente in barca sul Lago Piru nella Ventura County in California.

Il figlio dell’attrice di Glee era con lei ed è stato ritrovato vicino ad un pontile sano e salvo, mentre non c’è traccia della donna. Lo sceriffo della contea di Ventura ha dichiarato di aver messo in campo diverse squadre aeree e subacquee per “cercare una possibile vittima morta per annegamento”.

Il bambino ha rivelato agli agenti che lui e la madre erano andati a fare una nuotata, ma che lei non è mai tornata sulla barca. Le autorità stanno cercando Naya Rivera da diverse ore nel lago, ma per adesso non c’è traccia di lei.

Dopo Mark Salling e Cory Monteith, questo è l’ennesimo triste episodio che coinvolge un protagonista di Glee, spero però che in questo caso le cose si risolvano per il meglio.

Mi sveglio e leggo che Naya Rivera è dispersa dopo una gita al lago con suo figlio…

Non so che dire, sono completamente sotto shock. Spero solo che venga ritrovata presto e che stia bene pic.twitter.com/3TaxSSmnNJ — Nightmare ⧗🌈 (@MissBadMKarma) July 9, 2020

#NayaRivera, nota come Santana in Glee, è scomparsa mentre si trovava in barca con il figlio di 4 anni sul lago Piru. Il bambino è stato trovato da solo sulla barca e si presume che lei sia morta per annegamento. pic.twitter.com/FpfCn3SHVT — Blanchette ✨ (@_melancholiia) July 9, 2020