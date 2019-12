Netflix: più di 1 milione di utenti cancellano l’abbonamento per un motivo preciso

Netflix è senza dubbio la piattaforma leader nel settore dello streaming, ma con il passare degli anni ha sempre più competitor. Lo scorso novembre in USA è arrivato il colosso Disney+ e in poco più di 30 giorni ha già attirato un numero impressionante di abbonati.

Secondo uno studio condotto dalla società Cowen & Co, Disney+ ha guadagnato 24 milioni di abbonati, 19,4 milioni dei quali hanno anche Netflix. Ma il dato interessante è che circa 1,1 milioni di persone hanno abbandonato Netflix per approdare sulla nuova piattaforma di Mickey Mouse.

Lo stesso studio ha rilevato che Netflix nell’ultimo trimestre ha perso 1,9 milioni di abbonati (il 69% di questi a causa di Disney+). La piattaforma de La Casa di Carta però non si preoccupa, dato che sempre negli ultimi tre mesi ha attirato ben 7,6 milioni di nuovi iscritti.

Direi che questi dati dimostrano che sul web c’è spazio per tutti e che la concorrenza può solo spingere le aziende a fare di tutto per offrire il miglior prodotto possibile ai loro abbonati.

B!tches, voi darete una possibilità a Disney+ quando arriverà anche da noi a marzo?



us cancelling our Netflix subscriptions after Disney+ saves awae #renewannewithane pic.twitter.com/ii3fipyg4r

Netflix lost over 1.1 MILLION subscribers to Disney+ with barely a month in the game.

A poll conducted by the firm Cowen & Co. found that 24 million people in the U.S. subscribed to Disney+ since its launch, while 5.8% of Netflix users cancelled their subscriptions to switch. pic.twitter.com/B3wbnzyn8J

— Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2019