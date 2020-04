Netflix svela quanti abbonati ha fatto nel periodo del CoronaVirus

La quarantena è dura per tutti, ma lo è un po’ meno se si ha Netflix (o qualsiasi altro servizio on demand) che ci consente di intrattenerci con una serie tv, un film o un documentario. Ah, a proposito, se avete Netflix correre a recuperarvi tutte le stagioni di RuPaul’s Drag Race, bitches.



Con davanti l’obbligo di restare chiusi in casa per settimane, molte persone si sono iscritte a Netflix e questo ha fatto impennare le iscrizioni che sarebbero – come rivelato da THR – ben 15,8 milioni nel primo trimestre del 2020.

Ad oggi, quindi, sarebbero 183 milioni gli abbonamenti che sono iscritti a Netflix e secondo le stime sarebbero altri 7 i milioni che si iscriveranno nel secondo trimestre dell’anno (da aprile a giugno).

Il CEO Reed Hastings ha tuttavia dichiarato che – nel terzo trimestre dell’anno (da luglio a settembre) si aspetta anche un leggero calo di iscritti dovuti sempre al CoronaVirus, che ha fatto perdere a molti il lavoro.

Numeri che fanno venire il mal di testa anche solo a pensarci.