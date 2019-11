Netflix e Fiorello battibeccano sui social per il lancio di Viva RaiPlay

Quest’anno Mamma Rai ha deciso di puntare molto sul suo portale streaming RaiPlay e per farlo ha chiamato a rapporto Fiorello a cui ha proposto uno show inedito dal titolo celebrativo Viva RaiPlay. Fiorello, infatti, andrà in onda in streaming sul portale della Rai dal prossimo 13 novembre (ogni mercoledì, giovedì e venerdì) per circa un’ora dopo il Tg1 delle 20:00. Il lancio dello show è però previsto per questa stasera con il primo dei cinque episodi promozionali che andranno in diretta dopo il Tg1 delle 20:00 fino a venerdì 8 novembre.

Per l’occasione il sito di RaiPlay si è rifatto il look rendendolo molto più interattivo e simile a quello del suo competitor a pagamento, Netflix, che – con la loro classica ironia che li contraddistingue sui social – hanno tirato una frecciatina a Fiorello alludendo proprio alla somiglianza dei due portali.

“Ciao Fiorello, in bocca al lupo per Viva RaiPlay e se ti serva una intro usa pure il nostro Tu Dum senza problemi”.

Fiorello ha colto la palla al balzo ed ha risposto pubblicando l’intro di Netflix con il jingle musicale della sua trasmissione. A questo punto Netflix ha chiamato a rapporto il reparto grafico ed ha risposto con un crossover fra i due nomi “Viva RaiFlix” a cui Fiorello ha controbattuto:

“Ahahaha ma grazie! Siete sempre nei miei pensieri. Du dumm!”.

E quale promozione meglio di questa per (entrambi) i portali? Mica scemi.

Ciao @Fiorello, in bocca al lupo per #VivaRaiPlay e se ti serve una intro usa pure il nostro Tu Dum senza problemi. pic.twitter.com/TK21ljnQ8k — Netflix Italia (@NetflixIT) November 4, 2019