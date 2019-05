Chiedono a Netflix una serie su Mark Caltagirone, il sito di streaming risponde

Pamela Prati, Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Simone Coppi sono solo alcuni dei protagonisti (veri e non, qua per recuperarli tutti) che ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi due mesi a suon di matrimoni, intrighi, tradimenti, figli in affido, sparizioni in Libia ed anche svolte lesbo. Una vera e propria serie tv a puntate con risvolti macabri che tutti ci auspichiamo venga trasmessa al cinema.

Dalla prima stagione, quella su Mark Caltagirone, è nato successivamente uno spin off su Eliana Michelazzo e sul suo matrimonio decennale con una persona che non ha mai visto con tanto di svolta lesbica con la manager e amica.

Un misto fra Pratiful e La Casa De Pamel che ha spinto molti utenti a chiedere a Netflix di realizzarne una serie.

Netflix ha ovviamente risposto con la sua classica ironia.

📒 Apri rubrica

👤 Agente di Rami Malek

📞 Chiama https://t.co/qtcNkcSf0u — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 maggio 2019