Netflix prepara “10 nuove serie italiane annue”: ecco quali saranno le prossime

C’è stato Baby, successivamente Suburra, senza dimenticare i più recenti Luna Nera, Summertime ed il prossimo Curon, ma la produzione italiana di Netflix è in continuo movimento dato che per i prossimi anni sarà prevista una media di “10 serie italiane annue”.

A parlare è stata Ilaria Castiglioni, manager per le serie originali italiane Netflix, intervistata da La Stampa.

Al momento Netflix sta lavorando ad altre due serie italiane: Fedeltà (tratta dal libro di Marco Missiroli e prodotta da Bibi Film) e La Vita Bugiarda Degli Adulti (tratta dal libro di Elena Ferrante).

“Con Fedeltà e La Vita Bugiarda Degli Adulti, andiamo in una direzione differente. Quella, cioè, del dramma puro. A volte si tratta solo di questioni di opportunità. Fedeltà la stiamo scrivendo. Sono contenta del lavoro che stanno facendo gli sceneggiatori, Elisa Amoruso, Alessandro Fabbri e Laura Colella. La storia è ambientata a Milano e parte da un libro. È necessario riuscire a tradurre i monologhi interiori dei protagonisti nel linguaggio televisivo. Missiroli non ha voluto essere coinvolto, fidandosi di Angelo Barbagallo e di Bibi Film, i produttori della serie. Mentre per la serie La Vita Bugiarda Degli Adulti, stiamo lavorando con Domenico Procacci e con Fandango. Siamo ancora in una fase esplorativa, ma stiamo collaborando anche con Elena Ferrante. È un’ autrice molto affezionata alle sue opere, e quindi vogliamo che si senta la sua voce.”