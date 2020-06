Niccolò Bettarini si è fidanzato con una protagonista de Il Collegio, Simona Ventura l’ha già conosciuta

Galeotto è stato il set de Il Collegio (più precisamente Il Collegio Off, spin off della trasmissione realizzato per il canale YouTube di Rai Due), che ha unito e fatto innamorare Niccolò Bettarini e la YouTuber Valeficent.

I due – che nel corso della scorsa edizione de Il Collegio – hanno intervistato via YouTube vari protagonisti del reality show, si sarebbero innamorati registrando le varie puntate e pure la distanza imposta dal lockdown non ha minato il loro rapporto. Parola di Giornalettismo che ha svelato il succoso retroscena e che ha riportato che Simona Ventura, mamma di Niccolò, ha già conosciuto Valeficent.

“Sul set è scattato l’amore che i due custodiscono gelosamente, anche se poco tempo fa si sono goduti un weekend d’amore in Versilia pensando di passare inosservati tra coccole e carezze. In bocca al lupo alla giovane coppia. Come rivela Giornalettismo, mamma Simona Ventura ha già conosciuto la fidanzata di suo figlio. Prossimo passo la convivenza?”.

I due al momento non hanno commentato l’indiscrezione.