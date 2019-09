Nick Carter chiede un ordine restrittivo nei confronti del fratello Aaron: “Vuole uccidere mia moglie e il nostro bambino”

La scorsa settimana Aaron Carter è apparso in tv ed ha rivelato di soffrire di schizofrenia, disturbo bipolare, depressione e violenti attacchi d’ansia. Il cantante è anche stato visto mentre comprava delle armi e questo ha allarmato i fan e i familiari. La bomba però l’ha lanciata ieri Nick Carter, quando ha rivelato di aver chiesto un ordine restrittivo nei confronti del fratello minore. Nick ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, ha scritto che Aaron avrebbe detto di voler uccidere sua moglie e il figlio che aspettano.

“Dopo una lunga considerazione, mia sorella Angel ed io abbiamo purtroppo deciso di intraprendere un’azione legale contro nostro fratello Aaron. Abbiamo dovuto farlo. Alla luce dei recenti comportamenti allarmanti di Aaron e della sua confessione di voler uccidere mia moglie e il bambino che aspettiamo, non abbiamo avuto altra scelta che prendere ogni misura possibile per proteggere noi e le nostre famiglie. Amiamo Aaron e speriamo che riceva le cure necessarie affinché non faccia del male a se stesso o ad altri”.