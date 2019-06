Nicki Minaj si scaglia contro Miley Cyrus e fa una rivelazione: “Lei ha succhiato…”

Nel brano “Cattitude” Miley Cyrus canta “I love you Nicki, but I listen to Cardi/Ti amo Nicki, ma ascolto Cardi“. La popstar ha spiegato il verso del suo pezzo in una recente intervista.

“Io contro Nicki? Non penso che la lite vada avanti ancora oggi. Penso che ti è permesso goderti due artiste che fanno lo stesso genere”. È anche il motivo per cui Ariana Grande è una delle mie migliori amiche. Quando sei autenticamente te stesso, nessuno può essere te. Quindi non devi preoccuparti che qualcuno ti rubi il posto perché non può essere preso, tu sei l’unico. Penso che quello che fanno sia molto diverso. Ecco perché entrambe devono avere la corona. Non devono dividersela, non devono spezzarla a metà. Non c’è ragione di litigare per questo. Sono entrambe delle regine”.

Non sono bastati questi complimenti a far calmare la Minaj, che ieri sera durante l’ultimo episodio di Queen Radio si è scagliata contro Miley.

“I polli non possono parlare delle regine! Lei mi ha mancato di rispetto in un articolo di una rivista e non aveva nessuna ragione per farlo. Io l’ho vista dopo che ha succhiato il ca*** di Mike WiLL in studio… ora viene fuori con le sue parrucche rosa”.

Nicki probabilmente si riferisce ad una dichiarazione rilasciata dalla Cyrus 4 anni fa.

“Se non sbaglio lei ha detto che tutti i nominati ai VMA erano bianchi e biondi, giusto? E poi Taylor Swift si è intromessa. Quello che ho letto suonava molto in stile ‘Nicki Minaj’, che, se conosci Nicki Minaj, sai che non è troppo gentile. Non è molto educata”.

Nicki Minaj in piena modalità ‘ma ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?!”