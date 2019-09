Nicki Minaj si ritira dalla musica: l’annuncio e l’addio ai fan

Ad un anno esatto dalla rissa con Cardi B arriva un annuncio choc di Nicki Minaj. La rapper ieri sera ha rivelato che ha intenzione di ritirarsi per dedicare il suo tempo a fare una famiglia.

Per fare una famiglia non è necessario ritirarsi definitivamente, quindi mi auguro che Nicki Minaj ci ripensi e tra qualche anno torni con un nuovo album.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019