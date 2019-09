Nicki Minaj si ritira davvero o ci ha preso in giro? La verità

Giovedì sera Nicki Minaj ha lasciato tutti senza parole annunciando il suo ritiro. La rapper americana ha detto addio ai fan, aggiungendo che da ora in poi si dedicherà alla famiglia.

“Ho deciso di ritirarmi per farmi una famiglia. So che voi ragazzi siete contenti, ora. Ai miei fan: continuate a supportarmi, fino a quando morirò. Vi amo”.

Ma siamo così sicuri che la cantante voglia davvero ritirarsi? TMZ e Perez Hilton hanno parlato con il team di Nicki Minaj, che ha una versione diversa. Pare che anche loro siano rimasti sorpresi da quel tweet, visto che la rapper nelle ultime settimane era in studio di registrazione per lavorare al nuovo album “si è impegnata molto in studio, difficilmente mollerà tutto così. Non è affatto un addio, è al lavoro alla nuova musica da tempo“.

Sembra addirittura che la Minaj abbia programmato di lavorare con alcuni colleghi noti in questi giorni, che saranno rimasti scioccati dopo aver letto del suo ritiro (farlocco), “ha prenotato lo studio per registrare con alcuni artisti famosi fino a ottobre“.

Nicki intanto ha raddrizzato il tiro e ieri ha spiegato che il suo ritiro annunciato su Twitter è stato “brusco e insensibile“.

Cara Nicki…



Nicki Minaj che si ritira? Ditemi che è tutto vero e non un pesce d’aprile…Allora c’è ancora speranza per la musica di salvarsi!🥂🎇🎆#NickiMinaj pic.twitter.com/JeBXDtTOJz — Confessions on a DanceFloor (@cristy_pavuk) September 5, 2019

Ma davvero Nicki Minaj si ritira? Ma Mannaj a la miseria pic.twitter.com/5EU2S3YxzW — Endi (@AndreMelissari) September 5, 2019