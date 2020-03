Nicola Porro attacca Amici, Maria De Filippi risponde con una lettera: “Gli consiglio di informarsi”

Stamani dal suo blog personale Nicola Porro ha attaccato Amici definendolo ‘programma per narcisetti più speranzosi che talentuosi’. Il giornalista ha anche criticato la presenza delle Sardine nella prima puntata del serale. Informata dell’articolo del collega, Maria De Filippi ha difeso i suoi ragazzi e anche l’ospitata dei tre leader delle Sardine, che in effetti si sono limitati a fare un intervento contro la discriminazione e l’odio.

“Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica, nel suo blog personale oggi scrive: ‘quel che resta delle Sardine va in onda da Maria De Filippi. In quella che in fondo è la loro collocazione naturale: ‘Amici”, programma per narcisetti più speranzosi che talentati. Per la serie: se mi dice giusta, mi sistemo per la vita o almeno per qualche stagione. Come una lunga rincorsa, durata tre mesi, che arriva all’epilogo. Cronaca di una sorte annunciata’.

L’intervento delle Sardine nella prima puntata di Amici 19 è stato contro l’odio. Io non solo condivido quello che hanno detto ma sono orgogliosa di averlo ospitati. Il loro non è stato un intervento politico, ma appunto un intervento contro l’odio. Contro il disprezzo, contro la violenza e spero che anche Nicola Porro la pensi così, altrimenti sarebbe davvero per me preoccupante.

Così come sono certa di non fare una trasmissione per ‘narcisetti’ che sperano in una notorietà di stagione. I ragazzi sono attualmente ad Amici o che sono passati da qui, hanno solo dedicato il loro tempo, le loro giornate, i loro sforzi e il loro sudore alla loro passione. Il canto e il ballo. E i risultati di tante ore e fatiche, in tanti li hanno visti. Se Nicola Porro no, gli consiglio di informarsi.

Maria De Filippi”.