Nicola Porro rompe il silenzio: “Ho il CoronaVirus con tosse e febbre alta, spero non mi ricoverino e mi intubino…”

Ieri pomeriggio Mediaset attraverso un comunicato stampa ha annunciato la sospensione di Quarta Repubblica, perché il conduttore Nicola Porro è risultato positivo al CoronaVirus. Poche ore dopo il giornalista ha registrato un video per parlare direttamente ai suoi spettatori e ai lettori del suo blog. Porro tra un colpo di tosse e l’altro si è augurato di non finire in ospedale ed ha anche detto di non avere la più pallida idea di come ha contratto il virus che ha messo in ginocchio l’Italia.

“La situazione è questa: mi sono beccato il virus – dice sul suo sito nicolaporro.it – Ho fatto un tampone ed è risultato positivo. Quindi per i prossimi 14 giorni dovrò stare in isolamento. Lo faccio secondo le procedure che mi hanno detto i medici dello Spallanzani, verrò contattato dalla Asl e sarò sotto monitoraggio soprattutto per questa tosse che mi è arrivata improvvisamente insieme al virus. Negli ultimi 15 giorni non mi sembra di aver fatto qualcosa di particolarmente incasinato, anzi sono stato attento – prosegue nella clip – Eppure il virus me lo sono beccato. Mi dispiace molto per i miei colleghi di Quarta Repubblica che magari non si sono beccati il virus ma si beccano la quarantena, perché per loro è un problema da molti punti di vista. Mi scuso con loro. Questa è molto peggio di una brutta influenza ed è vero. – continua – Spero che qualcuno non mi obblighi a ricoverarmi, probabilmente no. Ma io non voglio fare minuto per minuto una comunicazione alla Grande Fratello su quanta tosse, quanta febbre e quanto ossigeno nel sangue ho. La comunicazione deve essere laica e seria. Ad alcuni prende come sta prendendo a me, e spero non peggiori, ad altri sta prendendo veramente male”.

In serata Nicola Porro si è collegato anche con Stasera Italia.