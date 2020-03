Nicola Porro positivo al CoronaVirus: sospesa Quarta Repubblica su Rete 4 – il comunicato

Ieri la notizia di un caso di Coronavirus nella redazione de Le Iene, che ha portato alla sospensione del programma e oggi la stessa cosa è avvenuta per un altro show dell’azienda. Quarta Repubblica è stata sospesa perché il conduttore Nicola Porro è risultato positivo al CoronaVirus.

“IL PROGRAMMA DI RETEQUATTRO “QUARTA REPUBBLICA” SOSPESO DA STASERA PER CAUTELA SANITARIA.

IN ONDA AL SUO POSTO UN’EDIZIONE SPECIALE DI “STASERA ITALIA”

Il conduttore del programma di Retequattro “Quarta Repubblica”, Nicola Porro, è risultato oggi positivo al test del coronavirus. Lo riferisce Mediaset in una nota per poi informare di aver sospeso il programma per cautela sanitaria e aver invitato tutti i professionisti della redazione di “Quarta Repubblica” a restare in isolamento domiciliare. Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, il programma non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione. Nicola Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l’edizione speciale di “Stasera Italia” che andrà in onda stasera in prima serata su Retequattro”.