Nicola Vivarelli, spunta un’altra ex di 47 anni: “Lui è in tv per farsi notare. Mi ha lasciata con un sms…”

La scorsa settimana una ex fidanzata di Nicola Vivarelli, Chiara Vannucci, ha rilasciato un’intervista a Fan Page ed ha dichiarato che secondo lei il bel toscano è arrivato a Uomini e Donne solo per le telecamere. Adesso è spuntata un’altra ex dell’ufficiale di marina mercantile e in un messaggio privato inviato ad Amedeo Venza ha rivelato di essere stata lasciata per una questione anagrafica.

“Ciao Amedeo. Premetto che ti seguo da tempo e di te apprezzo tutto a partire dalla sincerità e la schiettezza che hai nel dire le cose con educazione. Io sono una donna di 47 anni e un po’ di tempo fa ho avuto una storia con Nicola Vivarelli e ti garantisco che è lì solo per farsi notare perché quando ha deciso di interrompere la relazione l’ha fatto soltanto con un messaggio attribuendo la colpa alla questione anagrafica e devi sapere che io ero una donna impegnata con 2 figli”.

Per aggiungere del trash a questa storia, speriamo che la redazione inviti in studio queste ex.