Nicola Vivarelli fa chiarezza sul suo futuro con Gemma Galgani

Fabio Filiziano, l’agente di Nicola Vivarelli ieri a FanPage ha rivelato che Sirius e Gemma Galgani i primi di luglio sarebbero stati insieme in vacanza a Forte dei Marmi e che i due avrebbero condiviso la stessa camera d’hotel. Queste dichiarazioni cozzavano anche con il rumor che voleva la coppia a Temptation Island, visto che lo show mariano viene registrato proprio in quei giorni. Adesso però è arrivata la smentita del corteggiatore toscano (qui le sue vecchie foto in slip), che ha negato l’esistenza di una prenotazione per una stanza d’albergo per lui e Gemma e quindi anche di una vacanza a luglio. Il 26enne ha però detto che cercherà comunque di passare del tempo con la dama di Torino quest’estate.

“A rettifica di quello che ha dichiarato il mio agente preciso che le notizie apparse su Fan Page sono inesatte. Ho infatti tanti programmi e progetti con Gemma molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. Preferisco che siano davvero delle belle sorprese per lei. – continua Nicola Vivarelli – Forse Fabio ha mal interpretato le mie parole, ma la verità è questa. Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma anche nella nostra bella Italia e se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno non esiterò ad organizzare qualcosa di speciale ma per ora non ci sono vacanze né stanze di albergo prenotate!”

Niente camera insieme quindi?



E io che mi immaginavo già Gemma così…



Gemma Galgani e Sirius continuano a stare insieme, lei confessa: “C’è stato un bacio…” https://t.co/YqwGnDEy76 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) June 13, 2020