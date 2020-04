Nicolai fa rivelazioni pesanti su Javier e Amici: “Voleva picchiarmi, la produzione forse ci metteva contro”

Il rapporto tra Nicolai e Javier all’interno della scuola di Amici è sempre stato abbastanza teso. Il bel cubano ha anche abbandonato lo studio in diretta a causa dell’atteggiamento del suo collega. Nonostante tutto adesso i due vivono insieme questa quarantena ed è pure venuto fuori che si conoscevano ben prima di entrare nel talent mariano. Nicolai in un’intervista rilasciata a Mondo Tv ha fatto delle rivelazioni pesanti su Javier ed ha aggiunto che forse litigava con lui perché la produzione “li metteva contro”.

“Io con Javier sono stato sempre amico. Quando io sono arrivato nella scuola avevo preso subito la maglia del serale e lui e lui mi aveva detto che non meritavo di prenderla, che avevo ballato male. Ma non era vero, io avevo ballato benissimo. Io non sono uno permaloso, ma in questo caso me la sono presa. Poi lui mi diceva che in Ucraina è facile ballare, lo diceva come disprezzando.

Io una volta ho avuto una discussione con Valentin, Javier si è messo in mezzo e mi voleva picchiare ad Amici. Dopo siamo entrati in casetta. In quel momento non so dirti, se era la produzione che ci metteva contro. Io ad Javier adesso gli voglio bene e l’ho perdonato. La gente non capisce che è cambiato tutto, adesso l’ho perdonato e ci vogliamo bene. Questa rabbia adesso è passata e ci siamo riavvicinati. Io in realtà sono una buona persona”.