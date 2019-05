Nicole Mazzocato attacca Fabio Colloricchio: “Si è umiliato per far scandalo”

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio non stanno più insieme da mesi e nonostante i due si siano lasciati di comune accordo ed in pace, non perdono occasione per provocarsi e punzecchiarsi.

Dopo che Fabio Colloricchio a Supervivientes ha descritto la sua ex relazione come un inferno, Nicole Mazzocato oggi si è vendicata attaccando molto duramente l’ex fidanzato che proprio ieri si è unito in un rapporto adulto e consenziente con un’altra naufraga (una tale di nome Violeta Mangrinan, sua sosia, tra l’altro).

“Io sono così, potrò sembrare antipatica o fredda ma sono solo diretta e sincera. Dico questa cosa e poi per rispetto mio vi chiedo di non accostarmi più in alcun modo alla mia precedente relazione, soprattutto per rispetto al mio nuovo compagno. Le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore, non sopporto il fatto di dover scendere a compromessi. Non tollero gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Questa non è la mia vita e non voglio far parte di tutto questo”.

Il post lo ha poi tradotto anche in spagnolo per far arrivare a tutti il messaggio.

Genia del male.

Chissà se il conduttore di Supervivientes terrà aggiornato Fabio su questo commento oppure no.