Nicole Mazzocato risponde alle offese del suo ex Fabio Colloricchio e prende una decisione drastica

Durante la sua permanenza a Supervivientes Fabio Colloricchio ha più volte attaccato Nicole Mazzocato, rivelando anche alcuni dettagli intimi della loro relazione. L’ex corteggiatrice adesso dice di non riconoscere Fabio ed ha anche aggiunto di aver preso una decisione drastica: Nicole passerà alle vie legali contro il suo ex.

“Non serve parlare ora, soprattutto perché non l’ho fatto fino a oggi. Non sarà questa l’occasione in cui parlerò male di una persona a cui, ahimè, voglio ancora bene e che prima di partire mi ha abbracciata dicendomi che meritavo tutta la felicità del mondo perché sono una bella persona. Riconfermo che non so cosa sia successo a questo ragazzo: non lo riconosco. Trovo che tutto questo sta diventando patetico e purtroppo pericoloso. Ho sorvolato su molte cattiverie dette sul mio conto, ma con queste ultime devo prendere un provvedimento legale. Da qui in poi non parlerò più di Fabio. Purtroppo non si smette mai di conoscere le persone, ma di tutto questo non voglio più far parte”.