Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio nello stesso programma: lui le chiede scusa, lei lo querela

Ad un anno dalla fine della loro storia, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato, sono stati ospitati da Lorella Boccia nel suo programma Rivelo. In questi mesi i due ragazzi non si sono risparmiati attacchi più o meno trash e duri, l’ex corteggiatrice è anche arrivata ad agire per vie legali.

Adesso l’argentino ha deciso di chiedere scusa alla sua ex fidanzata.

“La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no. Quando la vidi scendere le scale sono stato sorpreso… L’ho attaccata tutto il tempo perché avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere. Le mie parole a Supervivientes? Intendevo dire che era una ragazza fredda… Il nostro rapporto, un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto”.

Nicole ha confermato di aver querelato Fabio ed ha confidato a Lorella di essersi sentita umiliata per quello che Colloricchio ha detto a L’Isola dei Famosi spagnola.

“Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati. Ho querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato. Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici. Mi sono sentita veramente umiliata”.

Nicole Mazzoccato e la sua esperienza a Uomini e Donne.

“Uomini e Donne? E’ stato indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello. Tante concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo. Dal momento in cui sei in una guerra tutto è lecito”.

