Nicole Mazzoccato piange per colpa di Fabio Colloricchio e parla del suo periodo nero: “Ho pensato al suicidio”

Ieri sera Nicole Mazzoccato è stata ospite di Rivelo ed ha parlato delle dichiarazioni che Fabio Colloricchio ha fatto a Supervivientes. La ragazza mentre raccontava quello che ha subito è scoppiata in lacrime.

“Quando ha detto quelle cose a L’Isola non sono stata bene. Ci sono rimasta molto male. Ho preso dei provvedimenti per giustizia. Un uomo non dovrebbe parle così di una donna così nemmeno al bar, figuriamoci in diretta in tv. Però non volevo affrontare questa cosa in tv e quindi l’ho querelato, ho preferito così. Adesso non può più umiliarmi. Mi sono sentita umiliata da donna. Anche se dovesse chiedermi scusa io non ritirerei la querela.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche parlato di un suo periodo buio e del pensiero di togliersi la vita.

“Il momento più brutto è stato quando si è conclusa l’esperienza di Uomini e Donne. Vedevo le altre persone che mi descrivevano come un mostro. – ha continuato Nicole Mazzoccato – Ogni volta che arrivavano commenti negativi, io accumulavo, accumulavo, accumulavo. Poi arriva un punto in cui scoppi, non ce la fai più. Io sono arrivata a pesare 39 kg. Ho sfiorato l’anoressia. Quindi io mi vedevo che non stavo bene, però allo stesso non pensavo fosse così grave,

fino a quando io non avevo più voglia, non avevo più voglia di vivere. Perdevo la percezione delle cose, non aveva più valore la mia vita. Ho pensato di togliermi la vita, ero in un tunnel nero, non riuscivo ad uscirne.

Vedevo che le persone continuavano a minacciare me e le persone che mi stavano intorno. Ho iniziato ad andare dallo psicologo, che è una persona esterna, senza giudizio, che ti fa ragionare. Da lì piano piano ho provato a risolverla, ed ho iniziato a ritrovare me stessa. E da lì pian piano sono riuscita a ritrovare la mia strada”.