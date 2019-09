Nicole Mazzoccato: Fabio Colloricchio le ha fatto le corna? I commenti sospetti della ragazza

La storia tra Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio non è finita nel migliore dei modi. L’ex tronista durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi spagnola ha lanciato delle frecciatine alla ragazza, che ha deciso di passare alle vie legali.

Nicole Mazzoccato in questi giorni ha pubblicato un video travestita da Malefica ed ha risposto in modo sospetto ad un ragazzo che le ha detto che le corna le donano.

“Le corna? Beh, le ho portate molto bene in tempi non sospetti. Quindi sono agevolata”.

Cosa avrà voluto dire?



Nicole Mazzoccato – lo sfogo contro Fabio Colloricchio

“Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole. Resta il fatto che ha detto cose molto personali , appartenenti alla nostra intimità. Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi. Così sono passata alle vie legali e l’ho querelato. Non ci si comporta così con una ex fidanzata e nemmeno con qualsiasi altra donna. La produzione del programma mi ha invitato per farmi ribattere ma non ci sono andata, altrimenti avrei mancato di rispetto a Thomas, l’uomo che amo. Ora voglio pensare solo a lui e alla recitazione. Perché ci siamo lasciati?

È semplicemente venuto meno l’amore. Una sera ci siamo ritrovati a casa nostra, ci siamo guardati e ci siamo detti: ‘Che cosa facciamo?’. Non avevamo più un rapporto intenso, passionale. Sono stata sincera, gli ho detto che non ero più innamorata, e Fabio ha detto che era lo stesso per lui. Ci siamo lasciati serenamente e di comune accordo. Quando ho saputo che avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi in Spagna gli ho anche scritto per augurargli buona fortuna”.