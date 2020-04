Nicole Rossi dopo Pechino Express e Il Collegio potrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi

Non c’è due senza tre e Nicole Rossi – dopo aver preso parte alla terza edizione de Il Collegio ed all’ottava di Pechino Express, potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare ad un nuovo reality show.

Intervistata da Super Guida Tv in occasione della vittoria a Pechino Express (dove ha trionfato in coppia con l’amica Jennifer Poni), la Rossi ha confessato che non esclude di partecipare ad un nuovo reality show… anzi: a due.

“Mi piacerebbe partecipare a due reality che trovo interessanti: Celebrity Hunted e L’Isola dei Famosi. Da come me l’ha descritta Soleil [Sorge, ex naufraga dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi, ndr] è un’esperienza interessante anche se mi scoraggerebbe l’impatto televisivo. Sai L’Isola dei Famosi è un programma contraddittorio e poi io già sono magra e con Pechino Express ho avuto paura di dimagrire. Potrei sentirmi male insomma”.

L’Isola dei Famosi per Nicole Rossi sarebbe un contraddittorio (dice), ma sarebbe davvero interessante vederla in Honduras. Me la immagino come una sorta di Raz Degan al femminile.