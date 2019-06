Nicolò Scalfi: è già finita con la fidanzata che ha presentato a Caduta Libera – lei fa una confessione sul programma

Sabato scorso a Caduta Libera, Gerry Scotti ha presentato Sara Mustari, la nuova fidanzata di Nicolò Scalfi.

“Nicolò, il nostro ragazzo dei record per sfide e cifre, con 510.000€. Questa sera lui si è tenuto una sorpresa per tutti voi, in studio c’è la sua nuova ragazza. Caspita, ma tu le scegli tutte belle, Sara è una meraviglia. Guardate che faccino che ha la fidanzatina del campione. La mamma l’ha già presentata a noi e agli autori”.

La ragazza domenica scorsa ha rivelato su Instagram che con il campioncino è già finita e che la puntata che abbiamo visto è stata registrata mesi fa.

“Ragazzi, la puntata di ieri era di qualche mese fa. Io e Nicolò non stiamo più insieme”.

Mesi fa? Proprio come ha dichiarato il ragazzo secondo il quale Nicolò verrà sconfitto.

“Il campione di Caduta Libera è stato sconfitto. Le puntate sono state registrate in largo anticipo. Credo che vedremo la sua sconfitta entro metà luglio.”

Dopo questa bellissima ragazza, Nicolò perderà anche il titolo di campione di Caduta Libera?

Ex fidanzata a parte, Nicolò Scalfi con le sue 77 vittorie sta per battere l’Uomo Gatto, che a Sarabanda è rimasto per 80 puntate conquistando il quarto posto nella classifica dei campioni rimasti in carica per più puntate nei quiz italiani.

Con 77 puntate vinte, Nicolò Scalfi è ad una puntata dall’affiancare l’Uomo Gatto, quarto nella classifica all-time dei Campioni nei quiz italiani… #Cadutalibera pic.twitter.com/PPuMO6X1nr — Zizì (@tw_fyvry) 24 giugno 2019

Complimenti a Nicolò per la nuova fidanzata molto carina auguri 🎉❤️#CadutaLibera — Alberto Breani (@albertobreani) 22 giugno 2019