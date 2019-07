Nicolò Scalfi lascia Caduta Libera nella puntata di stasera? L’indiscrezione

Nicolò Scalfi è entrato nella storia dei quiz italiani, è infatti tra i concorrenti ad aver vinto di più (651.000€) ed ha anche superato le 80 puntate come campione in carica di Caduta Libera. La sua avventura nel programma di Gerry Scotti però potrebbe essere giunta al termine. Da settimane circolano rumor secondo i quali il campioncino verrà sconfitto entro la fine di luglio.

Un utente ha anche rivelato il presunto giorno in cui il 20enne di Brescia perderà il suo titolo e pare sia proprio oggi, 5 luglio (la puntata sembra sia stata registrata diverse settimane fa).

Se anche le voci dovessero essere fondate, Nicolò Scalfi può essere felice, visto che si è portato a casa più di mezzo milione di € e il record come campione di Caduta Libera con più puntate all’attivo.

Ieri Gerry Scotti ieri sera se l’è presa con gli hater del suo campioncino.

“Mi scrivono anche dei complottisti che, ogni volta che dico BELLA GARA, solitamente lo sfidante cade. Mi raccomando, adesso non sei caduto ma… cerca di cadere alla prossima, sennò questo complottista come ce lo teniamo buono?”.

