NikkieTutorials conduttrice web di Eurovision: è la prima trans a farlo

NikkieTutorials è nel cast di Eurovision Song Contest: sarà la conduttrice che racconterà (sul web) tutti i retroscena della manifestazione musicale fra esclusive, prove ed interviste.

NikkieTutorials è nata a Wageningen, in Olanda, per questo motivo gli organizzatori della manifestazione hanno pensato a lei per la nuova edizione che si terrà a Rotterdam.

“Tutti conoscono Nikkie e Nikkie conosce tutti – ha dichiarato il produttore esecutivo – È la nostra star internazionale di internet e ne siamo orgogliosi! Inoltre, Nikkie è una grande fan di Eurovision”.

Immediato anche il commento della ragazza:

“Dal momento in cui Duncan Laurence ha vinto a Tel Aviv, ho avuto un solo desiderio: essere coinvolta nell’edizione olandese dell’Eurovision Song Contest. Quando sono stata contattata per questo alla fine dell’anno scorso sono stata estremamente onorata. Non vedo l’ora di immergermi in questa esperienza unica per 2 settimane”.

NikkieTutorials un mesetto fa ha fatto coming out come donna transgender: è la prima trans MtF a condurre uno speciale di Eurovision Song Contest.