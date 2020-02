Nina Moric attacca Barbara d’Urso mentre la conduttrice è in diretta: “Bugiarda!”

Da giorni il promo tv di Live Non è la d’Urso annuncia lo scontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Stasera però la modella poco prima della diretta ha comunicato che non sarebbe stata in studio con Barbara d’Urso.

“Scatenate l’inferno, bruciatemi al rogo, fate di me ciò che ritenete opportuno. Stasera non ci sarò, non perché ho paura di affrontare la situazione, ma mi sono state rese note le importanti ripercussioni giuridiche che potrebbero essere conseguenti alle continue partecipazioni televisive. Ho sbagliato a prestarmi in passato, ammetto i miei errori; trovo di pessimo gusto insistere sulla mia presenza. Ho già chiesto scusa alla Signora D’Urso. È strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti. La violenza è la ragione di chi ha torto”.

All’inizio della trasmissione Carmelita ha annunciato l’assenza di Nina ed ha anche parlato di una presunta lettera.

“Nina Moric non sarà qui con noi. Mi dicono che mi sta scrivendo una lettera”.

La Moric dal suo profilo Instagram ha attaccato la d’Urso: “Io stasera sarò dalla d’Urso? No. Ciao barbara, ti cvoglio bene, ma non so per quale motivo stai usando ancora il mio nome quando io non ci sarò lì con te. Fake News. Non sto scrivendo nessuna lettera, bugiarda”.

Una cosa è certa: Moric non più artista, confirmed.

Nina Moric, il video contro Barbara.