Nina Moric choc: “Luigi Favoloso ha aggredito fisicamente me e mio figlio Carlos”

Nina Moric è scesa in campo (e per campo intendo il salotto domenicale di Barbara d’Urso) per parlare di Luigi Favoloso, che sarebbe scomparso da circa tre settimane.

Secondo quanto confessato da Nina Moric a Domenica Live, Luigi Favoloso prima di sparire l’avrebbe aggredita fisicamente, picchiando anche suo figlio Carlos Maria, avuto da Fabrizio Corona.

«Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria. La sua scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono certa si tratti di lui perché mi ha inviato una mia foto scattata in casa mia».

Parole che confermerebbero quanto dichiarato dal personal trainer di Favoloso, sempre nel salotto della d’Urso:

“Nina mi ha detto che avevano litigato in maniera forte. Luigi accusava Nina di averlo tradita, questo per dei messaggi letti. La discussione tra loro prende corpo e si anima. Poi succede un fatto grave e scioccante che non mi sento di dirti. Si tratta di un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito e senza parole. Credo che se tu la sapessi Barbara avresti la stessa mia reazione. Ho promesso a Nina di non dire nulla e riguarda la loro sfera personale”.

Che ne pensate?