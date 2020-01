Nina Moric pubblica i messaggi privati choc di Luigi Favoloso: “Voleva uccidermi”

Due settimane fe Nina Moric a Domenica Live ha rivelato che Luigi Favoloso avrebbe alzato le mani su di lei e su suo figlio Carlos.

«Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria. La sua scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono certa si tratti di lui perché mi ha inviato una mia foto scattata in casa mia».

Ieri sera a Live Non è la d’Urso Luigi ha smentito la presunta aggressione.

“Io ho assistito a delle testimonianze in cui si parlava di spintoni di botte ma io voglio dire che è vero che io ho avuto una mano ferità, è vero che a volte mi sono fatto male, ma l’ho fatto per proteggere Nina da se stessa. Ho dovuto bloccarla, strattonarla, ma mai uno schiaffo o un pugno.

Le foto con i lividi? Quelle sono state fatte dalla mamma di Nina il giorno che hanno portato via Carlos quindi non sono recenti- spiega Favoloso – lei vuole distruggermi perché io l’ho lasciata, lei è un autolesionista. E’ un modo per continuare una specie di relazione malata. Io non sarei mai tornato, sono tornato per spiegare. Nina lo sta facendo per continuare questa relazione malata. Nina dovrebbe farsi seguire da una persona seria”.