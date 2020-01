Nina Moric sbotta sul caso “Luigi Favoloso scomparso” e minaccia querele: “Patetico teatrino”

Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Uso ha mostrato una foto di Luigi Favoloso in treno, il 29 dicembre, il giorno della sua scomparsa. Sul web in molti hanno attaccato l’ex gieffino, perché ormai sembra palese che si sia allontanato spontaneamente.

Sotto ad un post Instagram delle mie amiche Isa e Chia, Nina Moric è intervenuta ed ha sbottato: “Che tristezza infinita. Questo è un insulto alle persone scomparse veramente. Vergogna“.

Un utente ha lasciato intendere che anche l’ex modella fosse coinvolta in questo caso e lei – giustamente – è partita all’attacco: “Non mi devi nominare altrimenti ti denuncio! Non mi mischiare con questo patetico teatrino“.

Nina Moric già ieri sera aveva espresso qualche perplessità sul caso.

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”.

Nina Moric ha commentato così la scomparsa del suo ex Luigi Favoloso #Pomeriggio5 pic.twitter.com/NuPFhUoPvx — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 7, 2020

La foto di Luigi Favoloso in treno per Milano.



Adesso sono curioso di capire con che faccia Luigi tornerà a farsi vivo, dopo aver fatto preoccupare amici e familiari.