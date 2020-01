Nina Moric interviene sulla scomparsa di Luigi Favoloso e apre un nuovo scenario

Luigi Favoloso è scomparso da 10 giorni e ieri sera gli amici e la famiglia hanno fatto un appello, chiedendo a chiunque l’avesse visto di fornire loro informazioni utili. Sulla misteriosa scomparsa sta già indagando la Polizia, ma adesso è intervenuta anche Nina Moric.

La modella ha scritto un post Instagram in cui sostiene che il suo ex fidanzato potrebbe aver fatto perdere le sue tracce volontariamente.

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”.