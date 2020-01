Nina Moric racconta i particolari tremendi delle violenze e minacce di Favoloso su lei e il figlio Carlos

Oggi Nina Moric è stata ospite a Domenica Live ed ha raccontato i dettagli delle aggressioni di Luigi Favoloso. Secondo la showgirl l’ex gieffino avrebbe picchiato anche suo figlio Carlos Corona.

“Lui mi ha accusato di tradimento. Lui aveva attimi violenti in questi due anni. Violenza psicologica, ma anche fisica, alzava le mani. Lui si è sfogato fisicamente su di me in maniera forte. Io ho detto basta, lui ha fatto le valige ed è andato via. Però continuava a cercarmi anche dopo. Io non potevo più subire. C’era sofferenza, ero caduta in un buco nero. Lui mi aveva messo le mani addosso tante volte. Io ammetto di non essere una persona facile, l’ho attaccato verbalmente, sono sincera.

Purtroppo ha subito anche Carlos le stesse mie cose. Non sto scherzando. Non potrei scherzare sulla vita di mio figlio. Carlos è un ragazzo meraviglioso e Luigi andava d’accordo con mio figlio. Purtroppo ogni tanto aveva dei blackout e una sera ha toccato mio figlio ed è riuscito a fargli del male. Io mi sono messa davanti a mio figlio per difenderlo, ma Luigi è riuscito comunque a prenderlo. Io poi ho chiesto scusa a Carlos. Non mi sarei mai aspettata una cosa simile.Mio figlio però l’ha perdonato e ancora oggi Carlos gli vuole bene. Io però ho chiuso. Con Luigi ho chiuso definitivamente, mai più, mai più. Lui e la sua famiglia devono stare lontani da me e mio figlio”.