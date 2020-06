Noemi dimagrita e senza capelli rossi: il nuovo look stupisce i fan

C’è chi durante la quarantena si è messo a studiare una nuova lingua, chi ha imparato qualche ricetta, chi ha svaligiato i supermercati di ingredienti per fare la pizza e chi – proprio come Noemi – si è duramente allenato arrivando a perdere un bel po’ di kg.

La nuova Noemi si è mostrata su Instagram proprio in questi ultimi giorni sfoggiando una foto in bikini che è stata super apprezzata dai fan. I suoi capelli sono perlopiù castani (il rosso è rimasto solo in qualche riflesso nelle lunghezze), mentre il suo fisico è snello e tonico.

Un cambio drastico realizzato tramite una dieta ed un duro percorso di allenamento, il metodo Tabata, che consente in una serie di esercizi anaerobici per aumentare la resistenza e bruciare i grassi.

Bella prima, bella ora.

E – parlando di cose serie – vi svelo che il nuovo album di Noemi uscirà entro la fine del 2020.