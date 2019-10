“Non cercatemi, devo rimanere in incognito”, svelato il cast di Celebrity Hunted

“Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché“: questo messaggio questa mattina è stato condiviso da 8 vip su Instagram auto-svelando così il cast della prima edizione italiana di Celebrity Hunted, reality show britannico che vedrà luce nei prossimi mesi.

Le registrazioni durano due settimane ed il programma sarà caricato su Amazon Prime Video probabilmente in inverno. Come riporta TvBlog, questo è il regolamento del reality show:

“Per 14 giorni un gruppo di vip deve sfuggire a una squadra di cacciatori, composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di arrestarli. Le prede hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. Per il resto possono contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull’aiuto di amici e sconosciuti”