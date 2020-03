Non è la d’Urso: Paolo Brosio non si accorge di essere in diretta e si addormenta (VIDEO)

Barbara d’Urso ieri è tornata con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Come tutti gli ultimi appuntamenti dello show di Canale 5, anche quello di ieri sera è stato complicato, non tanto per l’assenza del pubblico, ma perché quasi tutti gli ospiti erano in collegamento dalle loro case, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in Italia (e non solo). Carmelita ha invitato Paolo Brosio per discutere della polemica sulle chiese chiuse, lo stop all’eucaristia e le messe senza i fedeli. Lo scrittore de ‘I Misteri di Maria’ e ‘Viaggio a Medjugorje’ ha dichiarato che secondo lui i cristiani hanno il diritto di andare in chiesa e ricevere l’eucaristia.

“Ma il problema non sono i fedeli e la messa, ma le persone che dal nord sono scappate e sono venute nelle loro case vacanza. La gente ha i diritto di avere Cristo. Sai come la penso, mi dispiace, ma non sono d’accordo con te Barbara. Si può andare in certi luoghi che sono frequentati 10 volte di più della chiesa e non si può prendere la sola eucaristia in chiesa con i guanti e la mascherina? Durerebbe un secondo”.

Messe a distanza, Paolo Brosio propone delle regole per poter andare in chiesa #noneladurso pic.twitter.com/9izfwdxnls — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 22, 2020

Barbara d’Urso ha detto di non essere d’accordo con il suo ospite e poi a lanciato la pubblicità. Quando è tornata in diretta, la conduttrice si è collegata nuovamente con la casa di Paolo Brosio, ma lui si era concesso un pisolino…