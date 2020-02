Notte di passione per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma scatta la censura: i video

Dopo settimane di grattini e coccole, sabato scorso Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno ceduto al limone selvaggio nel giardino del Grande Fratello Vip. Con quel primo bacio è crollato il muro dell’imbarazzo tra i due concorrenti.

Ieri notte il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex di Francesco Sarcina sono stati svegli con Antonella Elia e Patrick, ma verso le 3 di notte si sono chiusi nella camera “oblò” ed è lì che è scoppiata la passione. Gambe intrecciate, grattini, limoni e gemiti, poi lei ha infilato la manina birichina sotto la t shirt di Paolino e il GF pochi secondi dopo ha pensato bene di cambiare inquadratura e ci ha regalato mezz’ora di Andrea Denver nel pieno del sonno.

Adesso però sono curioso di vedere cosa è successo dopo. Caro GF…



Eleonora Giorgi commenta il primo limone di suo figlio e Clizia Incorvaia.

“Anche se non fosse amore Clizia, mi piace. Sembravano due adolescenti al primo appuntamento. In quel bacio non c’era carnalità, ma solo tanta dolcezza e purezza. Tanto che sembrava di assistere alla scena di un bellissimo film francese. Paolo, al contrario di me, è un ragazzo molto pudico e riservato, e mai avrei immaginato che in così poco tempo sarebbe riuscito a dimenticarsi dell’occhio indiscreto delle telecamere. Clizia mi piace moltissimo, ma non ho mai creduto alla storia che le coppie possano assicurare ai due protagonisti chissà quale longevità all’interno del reality. Poi lei ha un vissuto diverso, una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non l’ha ancora affrontate… per questo non so se avranno un futuro insieme”.