Novità in arrivo per Instagram

Instagram è un mondo in costante evoluzione e con sempre più funzionalità disponibili per gli utenti. Dopo l’introduzione delle vetrine e di nuovi sticker, dopo l’annuncio del cambio di nome, Instagram e i suoi sviluppatori ci deliziano con delle nuove funzioni per le Stories, uno degli strumenti più utilizzati e più divertenti dell’app di foto.

Nuove icone

Partiamo dunque da un aspetto estetico: ci sarà una nuova interfaccia grafica per le icone delle storie. Ogni funzione sarà così indicata da un’iconcina molto intuitiva ed in questo modo gli utenti individueranno immediatamente la modalità che vogliono usare.

Boomerang

La funzione boomerang, inserita già tre anni fa, è una delle feature di Instagram più utilizzate e più divertenti in assoluto. E dunque l’azienda americana ha ben pensato di rendercela ancora più divertente introducendo nuove caratteristiche a questa amatissima funzione:

· Hold: si stopperà per qualche secondo alla fine del ciclo per poi ricominciare · Dynamic: alla fine del ciclo ci sarà un leggero scuotimento · Slow motion: lo dice il nome stesso, si rallenterà · Duo: simile al classico boomerang ma più lento

Tutte queste nuove funzioni avranno naturalmente un’icona corrispondente!

Layout e commenti

Secondo alcune indiscrezioni, Instagram starebbe testando anche nuovi layout per le storie, come quelli disponibili già per i nostri post. Inoltre, per rendere l’app ancora più social, sembra che verrà introdotta la possibilità di condividere i commenti sotto i nostri post come storia. È probabile poi che arriveranno nuovi stickers, così come è stato introdotto l’adesivo ‘donazione’ quest’estate.

Checkout

È la funzione che permette di acquistare direttamente dentro l’app senza passare per il sito del produttore. Per ora è disponibile solo per alcuni grandi brand e solo in certe nazioni del mondo, ma se volete usufruire di servizi non ancora disponibili in Italia, cercate una connessione VPN per cambiare il vostro indirizzo IP e raggiungere altri paesi.