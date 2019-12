Numero di like Instagram: ecco il metodo per tornare a vederli

Tornano o non tornano? Sicuramente i like Instagram sono uno degli argomenti più dibattuti e la loro assenza si fa sentire sul celebre social. E se vi dicessi che esiste un modo per tornare ad averli a prescindere dalla decisione del team di Instagram? Oggi parliamo di un trucco per tornare a visualizzare il numero di like Instagram. Si tratta di un’estensione di Google Chrome che permette di continuare a visualizzare il conteggio dei commenti e dei pollici in alto.

Like Instagram: ecco come funziona l’estensione che permette di tornare a vederli

La sperimentazione Instagram continua e sono in molti a non poter vedere i like Instagram. In molti ne sentono la mancanza, altrettanti li richiedono indietro a gran voce ma, ad oggi, ancora non risulta possibile vedere quanti mi piace hanno ricevuto le foto delle persone che seguiamo. C’è però un modo per continuare a vederli: si chiama The Return of the Likes ed è il nome dell’estensione di Google Chrome in grado di rivelare quanti apprezzamenti sono stati ricevuti.

Come funziona The Return of the Likes? Con questa applicazione è possibile vedere il numero dei like e il numero dei commenti nell’angolo in alto a destra del post sulla piattaforma web di Instagram. Come intuibile questa estensione può funzionare solamente su Google Chrome; questo significa che, visualizzando la home di Instagram via app, il numero di like continuerà ad essere non calcolabile. Sarà possibile non cliccare sulla foto in questione per vedere i suoi numeri solo nella versione desktop del social.

Perché i like sono spariti?

L’idea che giace dietro questa mossa del celebre social delle stories è delle foto è una sola: diminuire il livello di competitività degli utenti che guardano solo il numero di mi piace. L’idea è quella di far sì che le persone smettano di concentrarsi solo sui numeri che genera ciò che viene postato ma sulla qualità dei contenuti propri e altrui. Ci sono casi di persone talmente condizionate dal numero di like Instagram da subirne l’influenza anche nella vita reale. La sperimentazione dei like nascosti ha avuto inizio lo scorso aprile a partire dal Canada e si è estesa, mano a mano, alle altre nazioni.