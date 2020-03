Nuova litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini: “Sei un clown, bugiarda”

Durante la puntata del GF Vip di ieri Alfonso Signorini ha condannato lo spintone che Antonella Elia ha dato a Valeria Marini, ma ha anche bacchettato la diva stellare per aver provocato la sua coinquilina sventolandole sul viso il rosario come se fosse un’indemoniata. La cosa non è andata giù a queen Valery, che oggi è tornata sull’argomento, pretendendo che l’Elia dicesse di non essere stata provocata.

“Non ti ho fatto nulla, dillo, devi dire la verità. Il rosario era per me, mica per te. Ma che problemi hai con il mio rosario? Le provocazioni me le fai da quando sono entrata. Tu dici cose non vere. Giura su di te che dici la verità. Io giuro che io sono sincera. Vergognati che ti comporti così. Giura se dici la verità. Io sono una persona che ha fede e la uso per pregare come ieri notte. Devi smettere di essere offensiva. Da quando sei qui cosa ti è uscito dalla bocca per tutti? Solo cattiverie. Come si fa a stare vicino a te? Ma chi sei tu per offendere le persone?”

Ovviamente Antonella Elia ha sbottato ed è nata una nuova lite tra le due regine della casa.

“La tua è stata una provocazione mi hai sbattuto in faccia il rosario. Il rosario tu lo devi usare nel privato. Tu dici il falso. Io non giuro su me stessa. Giurare è vergognoso, vergognati, sei una persona fasulla, ipocrita e codarda. Io non ho bisogno di giurare. Io cerco di conservare un clima tranquillo. Tu torni su cose vecchie ed evidenti. Tu sei ipocrita, la fede usala per pregare in disparte e non mi rivolgere più la parola. Mi stai veramente rompendo le palle, tu sei un clown, sei una falsa, bugiarda, spergiura. Ti devi vergognare di te stessa e mi devi lasciare tranquilla. Mi stai lontana? Ma parla con gli altri, ma cosa vuoi da me?! Questa vuole la vittoria a tutti i costi”.

Confermo quanto detto ieri: in questo scontro tra Valeria e Antonella non ci sono vittime e carnefici , perché entrambe riescono a ricoprire bene i due ruoli.

