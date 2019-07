Nuova reunion per le Spice Girls e questa volta vuole tornare anche Victoria – ecco dove e quando

Qualche settimana fa su Vogue Victoria Beckham ha spiegato come mai non ha preso parte alla serie di concerti che le Spice Girls hanno tenuto nel Regno Unito tra maggio e giugno: “Preferisco concentrarmi sulla mia famiglia e sulla mia linea di moda“.

Qualcosa però potrebbe cambiare presto, perché molto probabilmente le Spice Girls torneranno insieme nel 2020 per il 50° anniversario del Festival di Glastonbury e pare che Posh Spice voglia essere sul palco con le colleghe/amiche.

A rivelarlo è stata Mel B:

“Vorrebbe tornare il prossimo anno. Come lo so? Mia madre era tra gli invitati della festa estiva organizzata dalla madre di Victoria e lei era lì, e ha detto a mia madre che le piacerebbe partecipare l’anno prossimo al Festival di Glastonbury per il suo cinquantesimo anniversario. Vorrebbe esibirsi con noi. Non sto dicendo che Vic lo ha raccontato a me, lo ha detto a mia mamma”.

Mi auguro che non sia l’ennesima sparata di Mel B e che Victoria voglia fare un regalo a tutti i fan delle Spice Girls.

Per adesso mrs Beckham si diverte a trollarci…



If spice girls are headlining Glastonbury next year and Victoria is joining, man I’m down! — Ploi K. (@superploi) July 27, 2019

good morning to light of my life and queen of the world victoria “posh spice” beckham only pic.twitter.com/VaXNUGNhJv — G (@oneofthosefaces) July 26, 2019

I just read an article from E! News that said Victoria Beckham might join the spice girls for Glastonbury’s 50th anniversary and OH MY FUCKING GOD! IM SOOOOO THERE IF THIS TURNS OUT TO BE THE CASE! pic.twitter.com/AagSRzFTru — αimee✿ (@aimeelmd) July 27, 2019

Fonte: Daily Mail, Elle, E!