La nuova soap opera con Can Yaman mette in imbarazzo Mediaset

Mediaset, dopo il successo delle soap opera spagnole Il Segreto e Una Vita, sembrerebbe essersi buttata a capofitto in quelle turche e dopo l’applaudita Bitter Sweet dello scorso anno, questa estate proporrà Daydreamer – Le Ali Del Sogno con protagonista, ça va sans dire, Can Yaman.

Ovviamente non seguirò Daydreamer – Le Ali Del Sogno (anche se Can Yaman andrebbe seguito ovunque a prescindere!), ma ho deciso di fare questo articolo per svelarvi un retroscena portato alla luce da Dagospia, ovvero le lunghe riunioni in Mediaset per cercare un titolo decente a questa soap opera che non creasse imbarazzi. Il titolo originale, infatti, sarebbe Erkenci Kus che letteralmente significherebbe L’uccello del mattino.

Quanto avrei amato se Canale 5 avesse proposto nel suo palinsesto L’uccello del mattino con Can Yaman protagonista.

Doppi sensi a pioggia proprio.



La prima puntata – per chi fosse interessato – andrà in onda mercoledì 10 giugno prendendo il posto di Uomini e Donne.