La nuova versione di Uomini e Donne chiude con ascolti molto bassi, eccoli tutti

La seconda settimana del nuovo format di Uomini e Donne è ufficialmente terminata e purtroppo gli ascolti hanno confermato il trend negativo di quella precedente.

La versione ‘chattata‘ con Gemma Galgani e Giovanna Abate – partita lo scorso lunedì con il 16,5% di share – è terminata venerdì dopo 10 puntate con il 9,3%.

Il nuovo format di Uomini e Donne resterà comunque una parentesi, dato che dalla prossima settimana tornerà la versione classica con lo studio, i tronisti ed i corteggiatori.

1^ puntata: 3.088.000 telespettatori, 16,5% di share

2^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 13,2% di share

3^ puntata: 2.106.000 telespettatori, 12,4% di share

4^ puntata: 1.841.000 telespettatori, 11,5% di share

5^ puntata: 1.886.000 telespettatori, 12,1% di share

6^ puntata: 1.852.000 telespettatori, 11,8% di share

7^ puntata: 2.064.000 telespettatori, 12,2% di share

8^ puntata: 2.079.000 telespettatori, 13,0% di share

9^ puntata: 1.945.000 telespettatori, 12,2% di share

10^ puntata: 1.669.000 telespettatori, 9,3% di share

“A me è piaciuta, per me era un’idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano: con queste premesse, il fatto che faccia tra l’11 e il 16% per me è già un miracolo. Viviamo in un momento in cui il bacino televisivo è completamente cambiato: l’assenza di una programmazione delle generaliste ha consentito di dare più spazio alle terrestri e di far sì che la gente da casa scoprisse altri canali. Se guarda nel dettaglio le curve del daytime noterà che il 36% sono delle terrestri. Ci vorrà del tempo prima di tornare a una situazione normale ma è chiaro che, non essendo normale la tv, non lo è neanche il pubblico che in questo momento sta a casa. Un programma come Uomini e Donne con le donne che chattano lo rifarei tutta la vita: la cosa che più mi ha incuriosito è che in queste settimane abbiamo recuperato degli sponsor nuovi, legati al digitale. Per questo motivo penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione”.