Le nuove foto di Khloe Kardashian hanno allarmato i fan: che cosa ha fatto al volto?

Ok, lo ammetto: quando scorrendo le foto di Instagram mi sono imbattuto nelle nuove foto di Khloe Kardashian ho dovuto leggere il nome del profilo che le aveva caricate per accorgermi che si trattava proprio di lei.

Saranno le luci, sarà il trucco, sarà la posa giusta o il troppo lavoro di post produzione – non lo so – ma nelle nuove foto Khloe Kardashian è diversissima dal solito.

Nell’arco di un paio di settimane è passata dall’avere questa faccia:

A questa:

Ed il dubbio ritocco estetico sorge spontaneo.

Voi che ne pensate?

Al di là di questo gossip non vedo l’ora di vedermi Khloe Kardashian ventenne nella prima stagione di Al Passo Con I Kardashian, che debutterà su Netflix la prossima settimana.

Khloe Kardashian is turning heads after debuting a new look on Instagram.💄 pic.twitter.com/D3CiWToCzu

— Pop Crave (@PopCrave) May 23, 2020