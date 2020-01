Il nuovo fidanzato di Lady Gaga è gay? La reazione del ragazzo e la verità su questa storia

Durante la notte di capodanno Lady Gaga è stata beccata mentre limonava con un ragazzo (davvero belloccio) misterioso. Nessuno per adesso ha scoperto il suo nome, ma negli ultimi due giorni hanno iniziato a circolare alcune presunte foto di questo nuovo fidanzato della Germanotta.

Tweet, post su Instagram, hater, fan, pagine, in molti hanno pubblicato le foto di un bel moro, anche se a occhio a me non sembrava affatto il tipo del video. Qualcuno ha insinuato che il ragazzo delle foto fosse gay, un utente in particolare ha condiviso le foto del moro con Gaga ed ha scritto: “Ok, ma hanno ancora bisogno di un attivo“.

Ieri il mistero è stato svelato, il ragazzo delle foto che circolano in questi giorni non è il nuovo fidanzato di Lady Gaga, ma il suo amico gay Scott Studenberg, che ha reagito in maniera simpatica a questa fama improvvisa.

Ma se il mistero sull’amico è stato risolto, resta da capire chi è il vero nuovo partner della Germanotta. Per il momento non è venuto fuori nessun nome.

Lady Gaga’s new boyfriend looks like a poz top from Treasure Island Media. pic.twitter.com/CwmqGZmsPR — daddy choke me 💅🏻 (@SpillTheTeaCis) January 3, 2020

lady gaga’s new boyfriend appreciation post. pic.twitter.com/JxN9XzV0fS — Haus Labs (@HausLabsCEO) January 1, 2020

Le foto dell’amico di Lady Gaga.