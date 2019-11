Nutella Biscuits esauriti ovunque: a Napoli i bagarini li rivendono al doppio del prezzo, accattatevillo!

I biscotti ripieni di Nutella realizzati dalla Ferrero, i famosi Nutella Biscuits, in tre settimane hanno già fatturato 8 milioni di euro vendendo oltre 57 milioni di biscotti in tutta Italia. Una cifra esorbitante destinata a crescere, considerando che le confezioni spariscono dagli scaffali non appena vengono posizionate.

Chi ha avuto la possibilità di assaggiare un biscotto alla Nutella ad oggi può considerarsi fortunato perché nei supermercati sono introvabili e chi ha fatto la scorta li rivende al doppio (o al triplo) del prezzo. Un po’ come a Napoli, dove alcuni bagarini hanno allestito per strada degli stand dove rivendono al doppio del prezzo i “Biscotti Nutella” a 6 euro “perché non si trovano”.

A lanciare la notizia è stato Il Mattino che parla di un vero e proprio mercato stradale di rivenditori che spacciano biscotti alla Nutella dai 6 agli 8 euro. Una confezione originale acquistata al supermercato costa circa 3 euro.

Insomma, accattatevillo!

A ciò aggiungo anche la risposta (polemica) di Rolling Stone Italia.